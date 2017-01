Asolo: si lavora senza sosta contro il ghiaccio, sparsi oltre 60 quintali di sale

ASOLO Weekend di lavoro intenso per la Protezione Civile comunale di Asolo che, nel pomeriggio di sabato, è stata impegnata in un intervento "manuale" lungo tutta via Rocca, dopo quelli effettuati venerdì mattina nei viali di accesso alle chiese, cimiteri e gradinate del borgo trevigiano.

I mezzi del comune e delle ditte convenzionate, sono costantemente al lavoro in diverse vie laterali e incroci sensibili. Operazioni impegnative e costanti per la sicurezza dei cittadini che hanno portato gli addetti alla sicurezza a spargere oltre 60 quintali di sale, unito in certi casi al ghiaino gettato per evitare la formazione di pericolose lastre sul manto stradale. Il sindaco Mauro Migliorini si è voluto congratulare con i volontari della Protezione Civile che hanno fornito in queste ore il loro prezioso contributo alla città.