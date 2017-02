Cison, trovato in un anfratto il corpo senza vita di Ermes Franzogna

CISON DI VALMARINO Tragico epilogo nelle ricerche di Ermes Franzogna, il 40enne di Trichiana scomparso dallo scorso 26 gennaio. In mattinata le ricerche, a lungo condotte da una task force che ha visto impegnati uomini del Soccorso Alpino, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale in tutta l'area tra Cison di Valmarino e il passo del San Boldo hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo. Il cadavere era in un anfratto nei pressi della strada della Caldella, carrabile che attraverso i boschi e unisce Tovena al San Boldo.