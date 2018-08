Precipita lungo il sentiero: escursionista rischia la vita sul Monte Palon

POSSAGNO Erano le 20.40 di sabato sera quando il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un'escursionista caduta e priva di sensi nella zona tra Monte Palon e Cima della Mandria, sul Monte Tomba.

Messi in contatto con la persona che aveva lanciato l'allarme, i soccorritori hanno capito in pochi minuti il punto esatto in cui era avvenuto l'incidente, le trincee del Monte Palon, dove una donna, straniera, era scivolata dalla cima, finendo 3-4 metri più sotto. Due squadre si sono portate sul posto, insieme ai due infermieri dell'ambulanza del 118 di Valdobbiadene, raggiunte poi anche dal medico del Suem di Crespano del Grappa. La donna, che nel frattempo si era ripresa e lamentava forti dolori lombari, è stata stabilizzata e trasportata all'ospedale di Castelfranco dove le sono stati diagnosticati un trauma lombare e uno cranico. La donna non sarebbe in pericolo di vita.