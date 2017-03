Cornuda: escursionista scivola durante una passeggiata, interviene il soccorso alpino

CORNUDA Attorno alle 14 di domenica, il 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un infortunio avvenuto sul sentiero della Rocca di Cornuda. Durante una passeggiata, infatti, una donna del posto era scivolata procurandosi la sospetta frattura di una caviglia. I soccorritori hanno prontamente raggiunto il luogo indicato e il personale sanitario dell'ambulanza di Montebelluna ha prestato le prime cure all'escursionista. Caricata in barella la donna è stata trasportata a spalla per circa 700 metri fino alla strada dove ha raggiunto la sua vettura.

Solo pochi minuti prima di questo intervento una squadra di soccorritori era stata inviata sul Monte Grappa, al decollo del Col del Puppolo, poiché un testimone aveva visto precipitare un parapendio. Una volta arrivata sul posto, la squadra ha appurato che il pilota era illeso e non aveva bisogno di aiuto.