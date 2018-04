Vittorio Veneto: tutto pronto per l'Esercitazione triveneta del Centenario

VITTORIO VENETO Ultimi preparativi a Vittorio Veneto per l’Esercitazione triveneta del Centenario, in programma a dal 13 al 15 aprile, con il coinvolgimento dei volontari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nelle file del Terzo Raggruppamento della Protezione civile e dell’Associazione nazionale alpini. Un appuntamento destinato a dare il via al nutrito calendario delle esercitazioni di raggruppamento in programma per il 2018.

All’esercitazione prenderanno parte all'incirca mille volontari a cui si affiancheranno trecento alunni provenienti da uno dei distretti scolastici del vittoriese; infine verranno coinvolti i referenti delle amministrazioni comunali dei territori in cui si svolgeranno le operazioni. L’esercitazione ha come obiettivo quello di testare le capacità logistico gestionali della struttura di Protezione civile del Triveneto, che si troverà ad operare in un territorio pedemontano spesso soggetto a rischio idrogeologico e d'incendio. Sarà l'occasione ideale per testare una gestione ad aree di competenza in cui l’ANA si occuperà a trecentosessanta gradi della gestione sul territorio delle necessità sorte a seguito dell’emergenza, ed in cui le squadre che si troveranno ad operare faranno capo ad un responsabile d’area il quale si raccorda poi con la sala operativa. Dieci i territori comunali interessati dalle operazioni: Miane, Follina, Cison di Valmarino, Tarzo, Revine, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Sarmede, Colle Umberto e Cordignano, dove verranno allestiti 24 cantieri, nei quali si svolgeranno attività di prevenzione ambientale in alvei di torrenti o aree di interesse pubblico, ed attività formative per i nuclei specialistici della Colonna Mobile Nazionale della PC ANA, interessando i nuclei Logistico, AIB, Attività Subacquee, Sanitario, Alpinistico, Cinofilo, Idrogeologico, TLC e Segreteria. Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti e le operazioni di accreditamento a partire dalle ore 15 di venerdì 13 aprile, il grosso degli interventi si svolgerà nella giornata di sabato 14 e culminerà, alle ore 21, in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto con la “Serata Alpina”, e la conclusione dell’esercitazione nella giornata di domenica 15 aprile con l’Alzabandiera alle ore 9 in Piazza Giovanni Paolo I, la Santa Messa, alle 10, presso la Cattedrale di Vittorio Veneto, seguita dalla sfilata, alle 11, da Piazza Giovanni Paolo I a Piazza del Popolo per terminare, alle 16, con l’Ammainabandiera. L’intero impianto della “Esercitazione triveneta del Centenario” è stato presentato giovedì mattina presso la Sede della Sezione ANA di Vittorio Veneto alla presenza delle principali cariche istituzionali della città.