Gira tutto nudo per le vie del quartiere: la polizia ferma un 50enne trevigiano

TREVISO E' stato fermato dalla polizia mentre si trovava a camminare lungo via Santa Bona Nuova, quasi completamente nudo se non per una maglietta bianca che aveva indosso. Protagonista di questo curioso episodio è stato un 50enne trevigiano, visto tranquillamente passeggiare in stile nudismo tra il Sole Market e la farmacia del quartiere. Come riporta "la Tribuna", sono state poi molteplici le segnalazioni alle forze dell'ordine da parte di residenti e passanti, preoccupati per quanto stava succedendo, tanto che poco dopo il 50enne è stato fermato da una pattuglia e portato presso gli uffici competenti per cercare di capire se magari l'episodio sia da ricondurre ad una patologia mentale dell'uomo o ad un 'semplice' caso di esibizionismo.