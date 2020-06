Rogo di Castagnole, le due donne sono morte carbonizzate

Franca Fava e Fiorella Sandre, 68 e 74 anni, sono morte carbonizzate. Questa l'esito delle autopsie, condotte dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, a cui sono stati sottoposti i corpi delle due donne morte nel rogo dell'abitazione in via Feltrina in cui vivevano. Sul fatto il sostituto procuratore Anna Andreatta ha aperto un fascicolo che vede indagato Sergio Miglioranza, il marito di Franca Fava, in cui si ipotizza il reato di incendio colposo. Sui due cadaveri sono stati effettuati prelievi ai polmoni, di tessuti e organi. Il perito nominato dalla Procura vuole chiarire se le vittime siano morti per asfissia o se il decesso sia avvenuto a causa delle vastissime bruciature riscontrate sui loro corpi.

Nel frattempo l'attenzione degli investigatori è puntata sulle cause dell'incendio. Per questo la Andreatta nominerà, nei prossimi giorni, un consulente cui spetterà l'onere di ricostruire la catena degli eventi che hanno portato alle fiamme e ucciso la Fava e la Sandre, rimaste intrappolate nella zona posteriore dell'abitazione. Nel corso dell'interrogatorio Sergio Miglioranza ha raccontato agli inquirenti di aver utilizzato un fornelletto, all'esterno dell'abitazione, per scaldare il cibo dei suoi cani prima di salire al primo piano dell'abitazione per riposare. Questa fiamma, lasciata forse accesa per errore, avrebbe innescato lo spaventoso incendio e provocato dunque la morte delle moglie e dell'amica, ospitata nella casa di via Feltrina da circa cinque anni e con gravi problemi di deaumbulazione.