Esplosione nella notte: i ladri fanno saltare lo sportello del bancomat e scappano coi soldi

Hanno fatto esplodere lo sportello bancomat usando un ordigno (la cosiddetta "marmotta") e poi sono scappati lontano con i soldi. Questo quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, verso le ore 4, ai danni della sede di Banca Prealpi San Biagio in via Strada Maestra d'Italia a Follina. Il bottino rubato è ancora da quantificare, ma di certo hanno operato in contemporanea quattro uomini poi fuggiti a bordo di una berlina. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, dovranno ora visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di dare un'identità ai malviventi.