Boato nella notte, esplode il bancomat delle Poste: ladri in fuga col bottino

PEDEROBBA Un boato in piena notte, alcune grida e poi le gomme delle auto che stridono sulla strada prima di dileguarsi lontano. Questo quanto hanno sentito diversi residenti di via Cavallea a Pederobba nella nottata tra venerdì e sabato, verso le ore 03.00. Tre ignoti travisati hanno infatti improvvisamente fatto esplodere il Postamat del locale ufficio postale, il tutto grazie a quella che in gergo viene chiamata "marmotta", ossia una piccola bomba artigianale. Lo scoppio ha danneggiato in maniera importante la struttura, soprattutto una vetrata dello stabile, ma il danno principale è il bottino rubato dal trio di ladri, ancora in fase di quantificazione. In ogni caso, i malviventi sono poi fuggiti a bordo di un'Audi A6 e di una Bmw Coupé, entrambe di colore grigio. Sul fatto indagano ora i carabinieri.