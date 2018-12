Esplosione nella notte: ladri fanno saltare lo sportello bancomat e scappano col bottino

Un'improvvisa esplosione, nella notte tra venerdì e sabato, ha risvegliato i residenti nella zona di piazza Papa Luciani a Segusino, tanto che immediatamente sono partite le chiamate al centralino dei carabinieri per capire cosa fosse successo. Erano difatti da poco passato le 02.00 quando ignoti, dopo essere arrivati sul posto a bordo di una Bmw, hanno fatto saltare, con una miscela ossiacetilenica (in gergo la cd. "marmotta"), lo sportello bancomat della Euronet Italy Office, posto all'esterno dell'ex Unicredit, scappando poco dopo lontano con un bottino che è ancora in fase di quantificazione. Fortunatamente nessuno è comunque rimasto ferito nello scoppio, come alcun danno si è registrato alla struttura che ospita lo sportello. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Valdobbiadene.