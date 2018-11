Improvvisa esplosione di gas in casa: gravemente ferito un 57enne

E' rimasto ferito in maniera grave P.K., 57enne residente in una vecchia abitazione di via Aldo Moro in località Mosnigo di Moriago della Battaglia. Erano da poco passate le ore 23 di sabato, infatti, quando un'improvvisa esplosione di gas ha fatto tremare i muri della struttura scatenando un incendio fortunatamente domato in breve tempo dai vigili del fuoco di Montebelluna prontamente intervenuti sul posto. Ancora poco chiare le cause scatenanti del botto, ma è certo invece che l'immobile è rimasto seriamente danneggiato, mentre la persona ferita è stata urgentemente trasportata all'ospedale per tutte le cure del caso.