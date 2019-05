Boato nella notte: i ladri fanno saltare il Postamat ma devono fuggire senza bottino

Un boato nella notte tra sabato e domenica ha improvvisamente svegliato i residenti di Biancade che hanno subito allertato le forze dell'ordine per capire cosa fosse successo. E la ragione è stata presto scoperta, ossia un'esplosione ai danni del Postamat locale verso le ore 2.50 in piazza Menon. Un manipolo di ladri ha difatti fatto saltare in aria la cassa esterna alle Poste, già da giorni però fuori servizio, ma al momento di trafugare il contenuto si sono accorti che la stessa era completamente vuota. A quel punto, prima dell'arrivo dei carabinieri, che ora indagano su quanto successo, sono fuggiti lontano. Ingenti invece i danni subiti dalla struttura, anche perché alcune vetrate sono esplose a causa dell'urto.

Sempre nella nottata poi, alle ore 2.20, su segnalazione della sala operativa di telesorveglianza di Poste Italiane di Roma, i militari hanno effettuato anche un controllo presso l’ufficio postale di via Mioni a San Polo di Piave poiché il loro sistema di sicurezza segnalava una manomissione al bancoposta. La pattuglia giunta sul posto ha così accertato che ignoti avevano poco prima oscurato la telecamera di videosorveglianza dell’ufficio postale, posta sopra allo sportello esterno, utilizzando una vernice spray di colore grigio. Successivamente, durante il controllo degli uffici postali della giurisdizione ad opera delle pattuglie in servizio sul territorio, si è altresì accertato che con la medesima tecnica, e con lo stesso colore di vernice, gli ignoti avevano oscurato le telecamere di videosorveglianza anche gli uffici postali di via Marconi a Gorgo al Monticano e di via Pordenone a Mansuè. Nessuna autovettura è stata però notata fuggire dai luoghi interessati.