I ladri fanno esplodere il Postamat: bottino da 60mila euro

Prima il boato improvviso, poi la fuga nel cuore della notte. Ennesimo assalto ai Postamat della provincia di Treviso. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stato l'ufficio postale di Piazza Italia nel cuore di Breda di Piave.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la banda di malviventi entrata in azione era composta da tre persone, tutte con il volto coperto e vestite di scuro. Appena arrivati sul posto hanno manomesso le telecamere dell'ufficio postale per poi piazzare una serie di piccole cariche esplosive sulle bocchette del bancomat. L'esplosione è stata molto violenta ma ha permesso ai banditi di racimolare un bottino di diverse migliaia di euro. Secondo una prima stima, i ladri dovrebbero essere fuggiti con ben 60mila euro di refurtiva messa in fretta e furia all'interno di grandi sacchi neri. Quando i carabinieri del nucleo Radiomobile di Treviso sono intervenuti sul posto non c'era più traccia dei malviventi. La speranza è che le immagini delle videocamere della zona possano aver ripreso la loro auto in fuga nella notte. Gravissimi i danni provocati dall'esplosione all'intero ufficio postale, danneggiato non solo al Postamat ma anche all'interno dell'edificio. A mettere al segno il colpo una banda di professionisti, specializzati in assalti di questo genere agli sportelli automatici delle Poste di Marca.