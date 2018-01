Colpo dei ladri nella notte dell'Epifania: fatto saltare un Postamat in centro a Chiarano

CHIARANO Ennesimo colpo dei ladri quello avvenuto nella notte dell'Epifania, tra venerdì e sabato verso le ore 4, in via Don Giovanni Zanardo in centro a Chiarano. I malviventi hanno agito in pochi minuti e, complice il fatto che molte famiglie della zona erano fuori casa per festeggiare la serata nei vari panevin della zona, hanno potuto agire indisturbati, facendo persino saltare il Postamat dell'Ufficio Postale locale con quella che in gergo viene definita una "marmotta" (sostanzialmente un ordigno improvvisato). L'esplosione ha così causato danni ingenti alla struttura, mentre il bottino di denaro prelevato è ancora in fase di quantificazione. Sul caso indagano ora i carabinieri che, dopo aver visionato le telecamere di sicurezza, hanno potuto subito constatare che a colpire sono state alcune persone con volto travisato e a bordo di un'auto scura, probabilmente un'Audi o una Bmw.