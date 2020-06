Forte esplosione nella notte: i ladri fanno saltare il Postamat

Una forte esplosione nella notte e poi le fiamme che hanno avvolto la struttura di Poste Italiane. E' successo verso le 2.40 di sabato in via Canova a Fonte quando ignoti hanno fatto letteralmente esplodere il Postamat locale. Ingentissimi i danni causati dal colpo, anche perché le alte fiamme che si sono sprigionate dopo l'innesco sono state spente solo tempo dopo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sono in ogni caso ancor poco chiare le dinamiche del raid, così come l'eventuale ammontare del bottino. Sul fatto indagano però ora i carabinieri che, nelle prossime ore, potrebbero anche passare al setaccio le immagini delle telecamere poste in zona per cercare di dare un'identità ai ladri.

