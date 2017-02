Atto vandalico nel weekend a Montebelluna: nella notte fatto esplodere l'autovelox

MONTEBELLUNA E' andato completamente in frantumi, nella notte tra sabato e domenica, l'autovelox che era presente lungo via Rive a Montebelluna. Ignoti, infatti, hanno fatto esplodere l'apparecchio che comunque da tempo era spento e non utilizzato. Un gesto che ha fatto montare la protesta sui social network e che è sulle bocche di tutti i residenti, soprattutto per capire le motivazioni che hanno portato a questo atto vandalico.

