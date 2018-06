Estate Trevigiana 2018, sessanta eventi da luglio a settembre

TREVISO Dal mese di luglio avrà inizio la 35^ edizione dell’Estate Trevigiana, il cartellone unico di eventi ed intrattenimenti che dal 1984 anima la stagione estiva del Comune di Treviso. In calendario sessanta eventi tra musica, teatro, danza, tradizioni popolari e tante iniziative ideate dai più giovani nell’ambito del Progetto SediciTrenta del Comune di Treviso. Alla presentazione con il sindaco di Treviso Mario Conte, Gli enti, le associazioni ed i soggetti privati organizzatori degli eventi e degli spettacoli in programma. Si parte il primo luglio per chiudere infine 7 settembre. Ecco nel dettaglio il programma di Estate trevigiana accompagnato dalle parole del sindaco di Treviso Mario Conte.

