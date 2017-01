Sfortunato incidente sul lavoro: operaio rimane schiacciato da una tramoggia

CORDIGNANO Paura lunedì mattina, in via del Lavoro a Cordignano, per un incidente sul lavoro alla Eurotravi, azienda che realizza complessi saldati anche di grandi dimensioni, destinati ai settori più svariati come fabbricati civili e industriali, viadotti stradali, ponti ferroviari e travi destinate alla cantieristica navale. Un uomo infatti, il 36enne A.G., è stato improvvisamente colpito da una tramoggia che gli ha schiacciato una gamba procurandoli fratture scomposte multiple. Subito soccorso dai colleghi, è stato poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Rimasto sempre fortunatamente cosciente, il ragazzo non è comunque in pericolo di vita.