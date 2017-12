Belluno si prepara a chiudere l'anno in bellezza tra eventi, musei e Capodanno in piazza

Ultimi appuntamenti del 2017 per il “Natale a Belluno”, tra degustazioni, cultura e tanto divertimento. Porte aperte giovedì 28 dicembre a Palazzo Fulcis per una serata tutta dedicata ai più piccoli. I bambini delle 3°, 4° e 5° elementari potranno scoprire i tesori del nuovo Museo civico in una notte tutta dedicata a loro, dalle 18.30 alle 22.00. Per informazioni e prenotazioni: prenotazionimuseo@comune.belluno.it

Scarpetta Night.

Venerdì 29 dicembre ritrovo alle ore 19.00 in Piazza Duomo per un viaggio alla scoperta dei sapori tradizionali. A condurre la serata sarà il famoso chef Andy Luotto, che coordinerà gli chef e guiderà i presenti nella degustazione dei piatti tipici del nostro territorio, tutti da gustare fino in fondo con la “scarpetta”. Sarà invece Piazza dei Martiri ad ospitare domenica 31 dicembre la tradizionale festa di Capodanno. La manifestazione avrà inizio intorno alle 19.00; ad animare la festa, con l'organizzazione dei ragazzi di BellunoLaNotte, saranno i disk jockey che si alterneranno sul palco posizionato in Campedel, verso la zona dei giardini, con un imponente impianto audio e luci. Ad accompagnare i bellunesi nel nuovo anno e fin oltre la mezzanotte, saranno quindi balli e musica per tutti i gusti, dalla commerciale alla dance, passando per gli anni '80. L'animazione ci porterà al conto alla rovescia finale per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno. L’ingresso alla festa è ovviamente gratuito.

Dal 29 dicembre al 1 gennaio, in Piazza dei Martiri, ci saranno i Mercatini di Capodanno, nell'ambito dell'iniziativa “Assaggi di artigianato”. Per tutte le giornate, dal mattino fino a sera, saranno aperte le casette dove si potranno acquistare prodotti tipici e artigianali. Orario prolungato l'ultimo dell'anno per la pista di pattinaggio di Piazza Duomo: domenica 31, infatti, si potrà scendere sul ghiaccio dalle 16.00 fino alle 2.00 del mattino del giorno di Capodanno. Restano invariati gli orari delle altre giornate e gli appuntamenti del mercoledì sera dalle 21.30 alle 22.30 con le partite di broomball. Prosegue infine, con grande successo, al Museo Fulcis la mostra dedicata ad Andrea Brustolon e alla donazione Pagani Cesa: al sabato alle 17.00 vengono organizzate anche visite guidate per scoprire le opere lignee di Brustolon, Valentino Panciera Besarel e Matteo Cesa. (prenotazione obbligatoria a prenotazionimuseo@comune.belluno.it). Il Museo resterà chiuso domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio.