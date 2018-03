Festa della donna nella Marca: ecco dove e come festeggiare

Sono molteplici gli eventi dedicati alle donne in programma per questo giovedì in tutta la Marca trevigiana. Una serata "in rosa" tra musica, cibo, vino e buona compagnia. Se però non sapete ancora dove festeggiare, ecco qui di seguito alcune proposte per l'occasione!

TREVISO - Partiamo con il centro città che presenta, a Ca' dei Carraresi, la mostra su Andy Warhol e dalle 10 la musica di Aretha Franklin per "Natural Woman"; in Loggia invece spazio alle ore 16 ai Ragazzi Incredibili con la loro performance di danza freestyle per il coordinamento Oltre l’8 marzo r_Esistenze, una rete di enti, associazioni, cittadini e cittadine che lavora per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e il superamento degli stereotipi e delle discriminazioni. Poi, alla Libreria San Leonardo ecco alle 18 la mostra fotografica "Le donne del Nord-Est: le foto di ieri, le donne di oggi", mentre alle 20 appuntamento con "Lo sguardo di Monia Perissinotto" da Ar-Tea, secondo incontro della rassegna fotografica curata da Ruggero Ruggieri. Alle 18 al Crich Corner invece ci sarà "Siamo noi, donne" con Evarossella Biolo per un aperitivo allietato da letture...Per chi volesse invece maggior movimento, ecco "Queen - Festa della donna reggaetton + Hot games" al Mesdames in Fonderia, come anche la serata "Barboni - Denimize" all'Havana con free entry per le donne fino alle 23.30. Non perdete poi la cena dedicata alle donne alla Trattoria Rosa Peonia in Feltrina e all'Agriturismo Il Cascinale...E non è finita: alle ore 18, all’Auditorium di Santa Caterina, sarà consegnato il premio “Riflettore donna” oltre ad essere prevista la proiezione del film “7 minuti” di Michele Placido alle ore 21 all’Auditorium Cgil in via Dandolo.