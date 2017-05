Evento "Rosa Rosae" di successo: le ville private di Asolo aprono per il pubblico

ASOLO Successo al di là delle più rosee aspettative per la manifestazione "Rosa Rosae" ad Asolo. Migliaia di persone hanno pacificamente invaso quattro residenze private, di uno dei Borghi più belli d'Italia, che hanno gratuitamente aperto al pubblico i loro giardini. Villa il Galero, Villa Cipressina, Ca' Rossa e Casa Belvedere hanno prontamente accolto l'iniziativa proposta e organizzata da Italia Nostra - Asolo, in collaborazione con il Comune. "Il mio personale grazie alla Presidente di Italia Nostra - Asolo, Renata Giordani e a tutti i suoi collaboratori, per questa meravigliosa giornata di conoscenza e apprezzamento di veri e propri gioielli del nostro centro storico. Un plauso ai trenta giovani che hanno attivamente collaborato a questa giornata ed un ultimo grazie ai proprietari delle ville per la loro disponibilità".

