La Cina è vicina: i governatori della provincia di Guizhou in visita a Montebelluna

MONTEBELLUNA Guizhou è una regione di montagna, situata nel sud-ovest della Cina, con una superficie che misura circa la metà dell’Italia e una popolazione di 35 milioni di persone che riceve ogni anno oltre 500 milioni di ingressi per turismo. Patrimonio ambientale, naturalistico e culturale, Guizhou è tra le regioni cinesi più in crescita per quanto riguarda il settore del turismo. Secondo le ultime statistiche, infatti, ogni anno ci sono circa 130 milioni di persone che svolgono attività sportive in montagna in Cina, di cui sessanta milioni praticano alpinismo, arrampicata ed escursioni all'aperto.

Partendo proprio da questi dati, l'associazione Sportsystem di Montebelluna, in collaborazione con un illustre partner cinese (il Gruppo Maylink), ha deciso di organizzare un grande evento che, nella giornata di venerdì 20 aprile, porterà a Montebelluna i governatori della provincia cinese di Guizhou per incontrare le aziende del distretto dello scarpone e dell'abbigliamento sportivo trevigiano. L’incontro si terrà dalle ore 15.30 alle 18.30 nella cornice di InfiniteArea, la “piattaforma dell’innovazione e della ricerca” con sede a Montebelluna. Sarà un'occasione irripetibile per le aziende trevigiane interessate a stabilire una serie di importanti partnership commerciali mirate allo sviluppo del turismo sportivo in Cina. Della delegazione faranno parte la Governatrice della Provincia di Guizhou, Shen Yiqin, e il sindaco di Liupanshiu, Li Gang. Le aziende interessate all'evento possono scrivere a comunicazione@heads.it o segretario@montebellunasportsystem.com per accreditarsi all'iniziativa e avere così l'occasione di dialogare di persona con i rappresentanti di una delle province più visitate della Cina per instaurare rapporti d'affari utili sia al turismo cinese che alla produzione industriale trevigiana.