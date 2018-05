Facebook blocca il profilo del sindacalista Breda: sul web spunta un suo clone

SUSEGANA Una denuncia per appropriazione indebita di identità digitale presso la polizia postale. A questo è pronto Augustin Breda, noto sindacalista all'interno della Electrolux da poco reintegrato in azienda, dopo il licenziamento per abuso di permessi retribuiti, grazie ad una sentenza del Tribunale di Pordenone. L'uomo è stato infatti vittima del blocco del suo profilo Facebook dopo che sul web è comparso il profilo di un omonimo, anche lui dipendente della Electrolux. A quel punto sono scattati in automatico i controlli di sicurezza della azienda di Menlo Park in California e così Breda è ora nell'impossibilità, come riporta "il Gazzettino", di poter usare la propria pagina Facebook oltre alla fanpage "Skatenati Electrolux". Un atto dovuto quello dell'azienda americana, ma che ha comunque portato Breda a pensare che si tratti di un'operazione orchestrata da qualcuno che ben sapeva quello che faceva e quali conseguenze "social" avrebbe portato il suo gesto, soprattutto in queste giornate 'calde' dal punto di vista dell'azienda trevigiana.