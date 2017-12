Bandito solitario assalta l'ufficio postale, il colpo stavolta però fallisce

SAN BIAGIO DI CALLALTA E' fortunatamente fallito un tentativo di rapina, piuttosto goffo, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì, presso l'ufficio postale di Fagarè di San Biagio di Callalta, lungo via Postumia est. Ad entrare in azione un bandito solitario, con il volto travisato da una sciarpa e armato di una pistola quasi certamente finta, che ha cercato di farsi consegnare del denaro da un impiegato dell'ufficio. L'uomo era, al momento della rapina, solo nella filiale (protetto da un vetro blindato anti-proiettile) ma è riuscito a far desistere il bandito che è stato costretto a dileguarsi in sella ad una bicicletta, mezzo con cui era giunto fin li. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso che ora indagano sulla vicenda; probabile che il bandito sia un residente della zona. Acquisite le telecamere di videosorveglianza interne all'ufficio postale. Il colpo odierno segue di poco più di 24 ore quello messo a segno, mercoledì mattina, presso l'ufficio postale di Frascada di Preganziol. Ad agire in questo caso sono stati due malviventi, entrambi di colore e armati di pistola e coltello da cucina. I banditi sono riusciti a fuggire con un bottinodi circa 2mila euro.