Segusino, chiude per fallimento l'occhialeria Lastes

SEGUSINO Il comune di Segusino perde una storica azienda del territorio. La Lastes Group chiude i battenti. Il tribunale di Treviso ha dichiarato la fine del gruppo sentenziando il fallimento dell'azienda - come riporta la Tribuna di Treviso. Nata nel 1968, nella sua sede storica di Segusino la Lastes ha sempre prodotto le proprie collezioni di occhiali in Italia attraverso uno speciale processo produttivo, puntando sull'innovazione tecnologica. Collezioni di moda, indossate anche da artisti e cantanti: tra i testimonial del gruppo il gruppo "Il Volo", vincitori del festival di Sanremo 2016. Un settore in crisi, quello dell'occhialeria, anche nel trevigiano e bellunese. Ora, come disposto dal tribunale di Treviso, si procederà all'iter di fallimento, sancito il 21 febbraio scorso.