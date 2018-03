Fallimento Sira a Vedelago: imprenditrice ai domiciliari

VEDELAGO Bancarotta fraudolenda. E' l'accusa del pm nei confronti di Carmen Favaro, ex titolare dello storico negozio di abbigliamento Sira di Vedelago, fallito nel 29 dicembre 2016. Secondo il pubblico ministero - come riporta il Gazzettino di Treviso - non sarebbe d imputare solamente alla crisi o a difficoltà di gestione dell'azienda, ma ci sarebbe anche l'aggravante della frode.

Beni sottratti dall'azienda, secondo il magistrato, per trarne un vantaggio personale. "Non una lira è finita nelle tasche dela mia assistita" - afferma l'avvocato difensore della titolare al Gazzettino. Parrebbe che tra i conti che non tornano ci siano anche delle omissioni di versamenti di contributi ai collaboratori e l'Iva. "Se ci sono stati mancati versamenti - continua l'avv. Ravagnan, in difesa di Carmen Favaro - è solo perchè non c'erano i fondi in cassa. La signora Favaro si è comportata con la massima onestà".