L'azienda trevigiana Falmec si aggiudica ben tre Iconic Awards 2018

VITTORIO VENETO Il percorso di eccellenza di Falmec si arricchisce con un nuovo e importante riconoscimento internazionale. L’azienda trevigiana, infatti, si è aggiudicata con Dama, Oceano e Sintesi, ben tre Iconic Awards 2018 rispettivamente Best of Best, Winner e Selection. Sostenuto per più di 60 anni dal German Design Council, l’Iconic Awards ha l’obiettivo di decretare i migliori prodotti dell’anno e di promuovere la qualità degli spazi abitativi attraverso un design funzionale. Una giuria internazionale composta da esperti del mondo del design e del giornalismo, ha avuto il compito di scegliere - come ogni anno - i prodotti più significativi facendo fede a criteri di valutazione quali concept, innovazione, qualità del design, funzionalità, praticità ed ergonomia.

Ad aggiudicarsi il Best of Best - premio più ambito del contest - è stato il modello Dama, un ‘oggetto’ che va ben oltre la semplice cappa aspirante e che assume il duplice ruolo di elemento d’arredo e corpo illuminante con sistema a LED integrato. Una cappa dal design contemporaneo e altamente innovativa grazie al sistema Circle.Tech che, a differenza delle cappe tradizionali, si sviluppa in orizzontale. L’aria in uscita, infatti, attraversa un corpo filtrante che avvolge il motore diffondendosi in modo omogeneo assicurando performance davvero eccellenti.

Vincitrice del riconoscimento Winner, invece, la cappa Oceano, ultima nata della collezione E.ion®. Purezza geometrica, minimalismo e contemporaneità sono prerogative estetiche di questo modello in grado di aspirare lungo tutta la sua struttura, raggiungendo così una superficie molto più ampia di aspirazione. Come tutti gli altri modelli con tecnologia E.ion® System, Oceano è caratterizzata da un sensore che rileva la presenza di agenti ‘nemici’ - dalla formaldeide al fumo di sigaretta - misurando così la qualità dell’aria all’interno dell’ambiente domestico.

Infine, anche il nuovo sistema di aspirazione Sintesi - che verrà presentato durante la prossima edizione di FTK Eurocucina 2018 - si è aggiudicato il riconoscimento, questa volta nella sezione Selection. Sintesi rappresenta un nuovo sistema di aspirazione e cottura integrato che racchiude tutte le caratteristiche indispensabili per cucinare all’insegna della praticità, grazie all’innovativo sistema di aspirazione posteriore, all’integrazione totale, alla facilità di installazione e all’estrema silenziosità.

Gallery