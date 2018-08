Falsificava i documenti per i clandestini: arrestato un 40enne albanese

ORSAGO Falsificava i documenti per gli immigrati clandestini e per questo, in passato, era stato stato perseguito dalle forze dell'ordine, prima campane e poi lombarde e piemontesi in quanto, per nascondersi dagli inquirenti, si era nascosto tra il milanese e l'alessandrino. Nella mattinata di sabato, però, la sua fuga si è arrestata a Orsago dove era ospite di alcuni connazionali e dove lo ha trovato la polizia che lo ha subito tratto in arresto. Il falsificatore e ricettatore è un cittadino albanese di 40 anni, M.L. di Durazzo, già espulso dall'Italia e poi rientrato illegalmente nella Marca per procurare agli stranieri nuove false identità.