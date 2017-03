Attenti ai falsi addetti del gas: AP Reti Gas è una società del Gruppo Ascopiave

TREVISO A seguito di ripetute comunicazioni di cittadini che, in più Comuni della Provincia, segnalano preoccupati (visti i continui casi di cronaca per furti o truffe) la presenza di tecnici o operai che intervengono su contatori o sulla rete del gas vestendo capi con la scritta “AP Reti Gas” o girano con furgoni con identico logo, la stessa Società, a cui da qualche mese Ascopiave SpA per obbligo di legge ha conferito le reti del gas metano, mette a conoscenza che si tratta di proprio personale qualificato. In questi giorni, per dare tranquillità ai cittadini, ormai sempre più dubbiosi su ogni presenza estranea, e agli operatori, spesso guardati con sospetto, è partita una specifica campagna di comunicazione.

Il Gruppo Ascopiave precisa infatti che, aderendo agli obblighi imposti dalla delibera 296/2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), dallo scorso 1 luglio ha fatto confluire l’attività di distribuzione e misura del gas metano in una nuova società chiamata appunto AP Reti Gas. Il consumatore ora potrà distinguere chiaramente le differenze e le funzioni in capo alle singole società del Gruppo: AP Reti Gas (che è subentrata ad Ascopiave) per la distribuzione e Ascotrade per la vendita diretta all’utilizzatore finale.

Va inoltre segnalato, a tutela della sicurezza dei cittadini e per mettere in guardia da falsi addetti, che il personale di AP Reti Gas non effettua visite a domicilio per vendite di rilevatori o altro, non esegue controlli sulle bollette nelle abitazioni e non ha personale che va a riscuotere mancati pagamenti arretrati. Tutto il personale di AP Reti Gas è munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, che deve essere sempre esposto ed esibito, su richiesta, all’utente. Ciò permette di identificare inequivocabilmente l'appartenenza della persona alla Società.

“Il Gruppo Ascopiave è presente nella Provincia di Treviso con i propri servizi in campo energetico ed è conosciuto per la gestione delle reti del gas – afferma il Presidente del Gruppo, Fulvio Zugno – e questa nuova società, AP Reti Gas, continua l’identica attività sviluppata fino ad oggi da Ascopiave”.

“E’ cambiato il nome della società – aggiunge il Presidente di AP Reti Gas, Roberto Gumirato – ma non cambia il servizio, non cambia la qualità e non cambia la sicurezza per quanto riguarda le nostre reti. Per una maggiore conoscenza di AP Reti Gas, che si colloca tra i dieci maggiori operatori nazionali attivi nel settore della distribuzione di gas naturale con circa 6.700 Km di rete gestita e oltre 330.000 punti di riconsegna distribuiti in 150 comuni del nord Italia, oltre a quanto riportato sul nostro sito www.apretigas.it, abbiamo anche pianificato una campagna informativa che coinvolgerà tutti i comuni della provincia di Treviso”.

AP Reti Gas ricorda infine che è possibile segnalare eventuali dubbi su presenze sospette di personale al numero 0438 907564, mentre per segnalazioni di fughe di gas o interruzioni o irregolarità nella fornitura, è attivo 24h su 24h il numero verde di pronto intervento 800984040.