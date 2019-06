Fingono di essere stati derubati dei soldi delle slot machines: in due nei guai

Sono stati segnalati in stato di libertà all'Autorità giudiziaria, per il reato di simulazione di reato, due vicentini originari di Marostica ma residenti a Bassano del Grappa, L.N di 51 anni e L.D. di 41, titolari della società "Las Vegas giochi srl". In due, il 30 maggio scorso, si erano difatti recati presso i militari di Bassano falsamente denunciando di essere stati derubati da ignoti di 2.700 euro contenuta all'interno di alcune slot machines installate presso il bar Nduia in via Cavin dei Cavai ad Asolo. L'obiettivo, secondo i carabinieri, era quello di ricavare un un utile sottraendolo all'erario dello Stato.