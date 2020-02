Intera famiglia rimane intossicata dal monossido di carbonio: galeotta una stufa

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, poco prima delle ore 01.00, all’interno di un’abitazione in via Cal di Nove a Vittorio Veneto una famiglia di origine marocchina (composta dal padre 61enne, dalla madre 56enne, una figlia di 14 anni e tre figli rispettivamente di 27, 19 e 17 anni) è rimasta improvvisamente intossicata da monossido di carbonio sprigionato dalle esalazioni della brace contenuta in una stufa a legna. Sul posto sono così dovuto intervenire i vigili del fuoco di Vittorio Veneto ed i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittorio Veneto. La famiglia è stata poi soccorsa dai sanitari del Suem 118 che ha poi trasportato tutte le persone coinvolte agli ospedali di Vittorio Veneto (la madre, la figlia e il figlio 19enne) e Conegliano (il padre e gli altri due figli), dai quali sono stati successivamente dimessi nel corso della notte avendo riportato fortunatamente solo un’intossicazione di lieve entità che non ne ha reso necessario il ricovero.