Pentola lasciata sul fornello, baracca distrutta da un incendio

Una pentola lasciata accesa su un fornello durante la preparazione del pranzo di Natale. Sarebbe questa dimenticanza ad aver causato un incendio che ha devastato nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, una baracca in via Balbi a Fanzolo di Vedelago. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. I danni sono stati ingenti. Fortunatamente non si sono registrano intossicati.