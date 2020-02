Guasto al freno della Range Rover, la perizia scagiona Paolo Manente

E' stato un guasto all'impianto elettrico a causare il tremendo incidente in cui quasi un anno e mezzo fa (era il settembre del 2018) morì Adriana Bertolo, la 72enne moglie di Paolo Manente, ex primario di oncologia dell'ospedale di Castelfranco. E' questo il risultato a cui è giunta la "super perizia" disposta dal sostituto procuratore Davide Romanelli e il cui esito ha portato all'archiviazione del fascicolo a carico di Manente, che era stato indagato con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

La tragedia era avvenuta nel pomeriggio del 16 settembre del 2018. La donna era rimasta in auto mentre Manente era sceso per dare un'occhiata ad una casa in vendita sulle colline di Guia. La vettura ad un certo punto ha ripreso la marcia lanciandosi senza controllo giù per la discesa, una corsa sempre più veloce per quasi due chilometri, durante la quale la donna avrebbe cercato di mantenere in strada la Range Rover fino all'incrocio di Col San Martino, dove il mezzo si è schiantato contro un muretto all'altezza di un incrocio.