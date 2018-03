Gestire lo stress correlato, il Bon Bozzolla pioniere in provincia

FARRA DI SOLIGO Prevenire con strumenti adeguati lo stress fisico ed emotivo derivante dall’impegno nell’assistenza a persone fragili e dai carichi e ritmi di lavoro che ne derivano. Questo è l’obiettivo di Operatori consapevoli: gestire lo stress lavoro-correlato attraverso la Mindfulness, il nuovo percorso curato dal servizio di psicologia del Bon Bozzolla di Farra di Soligo e rivolto ai colleghi operatori socio-sanitari e infermieri, in tutto circa 75 persone, in partenza giovedì 5 aprile.

Un’esperienza in otto tappe a cadenza settimanale, che verrà svolta in parallelo da gruppi di massimo 20 partecipanti ciascuno. Una novità assoluta per l’Ente solighese che, per la prima volta nel territorio dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, utilizzerà nell’ambito del benessere lavorativo i protocolli scientifici derivanti dalla Mindfulness, la disciplina sviluppata da Jhon Kabat-Zinn negli anni ’70 per il trattamento del dolore cronico.

“Le conseguenze dello stress lavoro-correlato sono molteplici (disturbi fisici e del sonno, cattivo umore, irritabilità, irrequietezza, mancanza di concentrazione, vuoti di memoria) e, se trascurate, possono portare al burnout, cioè all’incapacità di svolgere i propri compiti professionali di cura. Per questo è fondamentale supportare concretamente gli operatori, attraverso la formazione e percorsi innovativi come l’applicazione della Mindfulness, i cui benefici sono scientificamente riconosciuti. Siamo certi - afferma Eddi Frezza, direttore del Bon Bozzolla - che investire sul benessere del personale si rifletta in positivo sulla qualità di vita degli ospiti e su quella dei servizi.”