Bon Bozzolla: Approvato il Bilancio Consuntivo 2017 con 386.900 euro di utile

FARRA DI SOLIGO Prosegue con grande attenzione il lavoro di sistemazione dei conti del Bon Bozzolla che già era iniziato con il commissario e ora portato avanti dalla direzione e dal Cda insediatosi ormai da dicembre 2016. “Grazie a un’attenta revisione delle spese e a un miglioramento del sistema gestionale, siamo riusciti a chiude il bilancio 2017 con quasi 387mila euro di utile. Ovviamente, questo avanzo di bilancio sarà destinato ai lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della struttura che dovrebbero vedere l’avvio entro la fine del 2018 - commenta il presidente del Bon Bozzolla, Giuseppe Bubola -; proprio a conclusione delle celebrazioni per i 25 anni di storia e nell’anno in cui abbiamo varato il progetto di assistenza domiciliare con in Comune di Farra di Soligo, diamo un altro importante segnale per la comunità. Perché una struttura pubblica con i conti a posto - sottolinea Bubola - è garanzia di serietà e risposta concreta alla fiducia dei cittadini e del territorio dove operiamo. Il nostro obiettivo è quello di consolidarci come punto di riferimento e offrire sempre maggiori servizi alla comunità solighese”.