Lite furibonda in azienda, operaio aggredisce collega con un trapano

I carabinieri della Stazione di Col San Martino sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì presso una falegnameria in Farra di Soligo dove un dipendente, N.M., 30enne di origine marocchina, a seguito di una discussione per motivi di lavoro, ha aggredito un altro dipendente imbracciando un trapano ed arnesi da taglio. Il tempestivo intervento da parte di altri dipendenti ha permesso di evitare che l’aggressione fosse portata a compimento. Nel frattempo giungeva sul posto anche un’ambulanza del Suem in quanto N.M., brandeggiando trapano ed arnesi da taglio, si provocava lesioni alle mani ed alle braccia, e veniva trasportato presso l’ospedale di Conegliano per le cure del caso, riportando una prognosi di otto giorni. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Col San Martino. La posizione di N.M. è sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria di Treviso.