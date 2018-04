Lutto a Farra: addio all'ex gestore dell'agriturismo "Al Filò"

FARRA DI SOLIGO Sono ore di lutto per la comunità di Farra di Soligo. E' morto, dopo una lunga malattia, Giuseppe Biscaro, 67 anni: l'uomo era conosciutissimo nella zona, e non solo, per essere stato il titolare del noto agriturismo "Il Filò", in località Credazzo. Biscaro, attivissimo in parrocchia, è stato inoltre tra i promotori per il restauro della Madonna dei Broi e della Torre della Pace. Prima di divenire imprenditore era stato insegnante di scuola guida (presso la scuola "Galliano" di Pieve di Soligo) e autista del pullmino scolastico del Comune. Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 aprile alle 15, nella chiesa arcipretale di Farra di Soligo. Lascia la moglie Giovanna, la figlia Mariapia, i figli Mauro e Michele, il fratello Gianni e la sorella Loredana.