Crack "Industrie Giulio Stella", ex amministratori rinviati a giudizio

La Procura di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ex amministratori della "Industrie Giulio Stella" di Farra di Soligo con l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. La società per 30 anni un punto di riferimento del distretto del legno nel Quartier del Piave era stata dichiarata fallita nel novembre del 2011. Secondo le indagini il crac della Giulio Stella srl sarebbe stato aggravato da una serie di comportamenti in particolare da parte del suo rappresentante legale. Sospetti sarebbero soprattutto alcuni canoni per locazioni, siglati tra il 2010 e il 2011 e relativi a capannoni ad uso commerciale, per valori anche di centinaia di migliaia di euro inferiori a quelli di mercato, oltre che la vendita di un immobile a San Giorgio di Nogaro (in provincia di Udine) ceduto per 125 mila euro a fronte di un valore di almeno un milione superiore .

Distrazioni che avrebbero, secondo l'ipotesi accusatoria, contribuito a dissipare il patrimonio aziendale, portando l'impresa al fallimento. L'inchiesta avrebbe inoltre messo in evidenza come, nel periodo precedente al crac, la contabilità sia stata tenuta in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti in entrata e uscita e soprattutto di valutare l'esatto ammontare del patrimonio da portare nel fallimento, creando così un danno ai numerosi creditori.