Lite furibonda con l'amica che vuole cocaina, i vicini chiamano i carabinieri

Pretendeva a tutti i costi di avere una dose di cocaina dal suo amico-pusher ma lui non voleva saperne. Questo scontro, degenerato in una lite molto "rumorosa", ha portato i vicini di casa ad allarmare i carabinieri, temendo il peggio. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì a Farra di Soligo e ha portato i carabinieri della stazione di Pieve a denunciare un 40enne, D.M., disoccupato ma senza nessun precedente con la giusitizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno perquisito l'abitazione, teatro della litigata, scoprendo 20 grammi di cocaina che sono stati subito messi sotto sequestro.

