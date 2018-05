Choc a Farra di Soligo, sesso in auto durante "Rive Vive"

FARRA DI SOLIGO Un uomo e una donna, entrambi di mezza età, appoggiati all'esterno della loro auto, seminudi e impegnati a fare sesso alla luce del sole, complice forse qualche bicchiere di troppo. Questa la scena, inequivocabile, apparsa a molti partecipanti della manifestazione "Rive vive", evento enogastronomico avvenuto domenica scorsa a Farra Di Soligo. La coppia, immortalata da molti telefoni cellulari, rischia ora una denuncia per atti osceni in luogo pubblico; i due si trovavano lungo la strada provinciale 32, la trafficatissima strada dei Colli. I filmati ( stanno già circolando su WhatsApp e in breve divenendo virali ) sono già stati messi a disposizione dei carabinieri che stanno per identificare i protagonisti della scena hot.