Banda delle slot in azione a Farra di Soligo: razziato il bar "Posta"

FARRA DI SOLIGO Ladri in azione al bar Posta di via Patrioti a Farra di Soligo, nella notte tra martedì e mercoledì. Ignoti, dopo aver forzato una porta sul retro, hanno scassinato le slot machines presenti nel locale riuscendo a prendere un bottino complessivo di circa 1200 euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Col San Martino a cui si è rivolta la titolare del bar, Margherita Carbone. I danni complessivi causati dall'incursione dei ladri sono in via di quantificazione.