Terrore a Farra, donna aggredita in casa e legata ad una sedia

FARRA DI SOLIGO Alcune ore prima dell'omicidio di Rolle, a pochi km di distanza, si è consumato un altro grave episodio. E' successo a Farra di Soligo, in via Canal Novo. Una donna di 49 anni, di origini polacche, è stata aggredita nella cucina di casa e legata con il fil di ferro ad una sedia da alcuni banditi che si erano introdotti all'interno della sua abitazione per rapinarla. I malviventi sono stati tuttavia costretti a fuggire dal sopraggiungere del figlio della straniera, un 29enne (vive nell'abitazione adiacente a quella della donna), che ha liberato la madre e lanciato l'allarme ai carabinieri, subito intervenuti sul posto. Per ora è impossibile, hanno sottolineato gli investigatori, collegare questo episodio a quello di Rolle: non ci sarebbero elementi per confermare questa tesi.