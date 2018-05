Tragedia a Farra di Soligo: travolto da un trattore, muore 42enne

FARRA DI SOLIGO Tragico incidente sul lavoro alle 9.30 di stamani a Farra di Soligo, sulle colline del santuario di Collagù. Un 42enne del luogo, Andrea Bortolin, è stato travolto e ucciso da un trattore che stava conducendo per irrorare le vigne lungo un pendio. L'agricoltore, a causa dell'improvviso cedimento del terreno, ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto, rotolando nella scarpata. Il corpo del 42enne è stato trovato due filari più a valle rispetto al punto in cui il trattore è caduto. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto a causa delle gravissime lesioni riportate, soprattutto al torace. Giunti per svolgere gli accertamenti del caso i carabinieri di Col San Martino e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.