Stroncata da un male incurabile: mamma di due figli muore a 50 anni

Un'altra mamma trevigiana stroncata da un tumore incurabile. Poco dopo la mezzanotte di martedì 13 novembre il cuore di Federica Visentin ha smesso di battere dopo una lunga battaglia contro la malattia andata avanti per ben otto anni.

A riportare la notizia della sua scomparsa è "La Tribuna di Treviso" che racconta come la donna, originaria della frazione di Merlengo a Ponzano Veneto, vivesse da alcuni anni ad Albaredo dove aveva costruito la sua famiglia con il marito Mario Beltrame e i due figli Veronica e Nicolò, entrambi iscritti al liceo. Federica, dopo il diploma, aveva lavorato per Benetton Group ed era stata nominata responsabile, alcuni più tardi, di un negozio di biancheria intima nel centro commerciale La Castellana. Conosciuta e amata da molti per il suo carattere solare e sempre disponibile, Federica aveva scoperto di essere malata nel 2010. Da lì era iniziato un lungo calvario tra cure e ospedali per provare in tutti i modi a debellare il tumore. Negli ultimi mesi la sua situazione clinica sembrava in miglioramento ma un peggioramento improvviso nelle ultime ore ha fatto precipitare le sue condizioni di salute fino al decesso in ospedale. I familiari, comprensibilmente sconvolti dal dolore, hanno voluto ringraziare tutto il personale del Day Hospital Oncologico dell'ospedale San Giacomo. I funerali saranno celebrati giovedì 15 novembre, alle ore 15, nella chiesa di Albaredo.