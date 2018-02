Femminicidio, Conte su Relazione Commissione. "C'è troppo gap tra regioni"

TREVISO "Pur essendo stazionario negli ultimi anni il numero di donne oggettodi violenza, è aumentata la ferocia e la crudeltà. La situazione presenta numerosi criticità, in primis il non riconoscimento del reato di femminicidio come tipologia specifica di reato. Di conseguenza in Italia i magistrati che si dedicano a questa tipologia di reati, o per scarso interesse o per mancata specializzazione, sono pochissimi. Se poi si scorrono le percentuali dei femminicidi il gap tra regioni è troppo elevato". Lo evidenzia il Senatore veneto Franco Conte (Noi con L'Italia) membro della Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi e violenza di genere parlando dei dati contenuti nella Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio approvata nelle ultime ore all'unanimità. "Le regioni dove si segnano percentuali minori, quando si parla di femmincidio, sono il Veneto, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Si tratta di numeri - continua Conte - che oscillano tra il 3,5 e lo zero (calcolati sulla base della popolazione femminile delle regioni). Ma possiamo fare di più: un paese civlie deve puntare allo zero: purtroppo ci sono zone d'Italia che devono fare ancora molta strada in questo ambito; penso all'Umbria alla Calabria ed alla Campania che vedono percentuali più che doppie rispetto alle regioni meno colpite da questo dramma".

Cosa dobbiamo fare? "Più tutele - dice Conte - per le donne oggetto di violenza. Serve informare perchè molte donne, probabilmente per paura, non denunciano la violenza subita. Servono poi misure restrittive adeguate. C'è inoltre il problema della recidività degli uomini maltrattanti i quali andrebbero poi avviati ai centri di terapia che però sono molto pochi in Italia". In primo piano c'è la questione legislativa: le pene previste per alcune tipologie di reati (es. molestie sessuali) sono risibili

(sanzione di 250 euro): "perciò occorre lavorare in parlamento per sistemare questa situazione. E' necessario - chiude Conte - agire sui due fronti: quello della repressione per far fronte alla situazione di emergenza e quello della prevenzione per ridurre la consistenza del fenomeno. Partiamo dalla scuola: proporre all’interno della scuola fin dai primi anni (scuola primaria) l’educazione al “rispetto della persona” come valore fondamentale, a prescindere dal sesso. Per questo è necessaria anche una adeguata formazione dei docenti, da concordare con il Miur. Inoltre dobbiamo considerare il femminicidio come un problema “sociale”, quindi tutte le componenti della società devono assumere un ruolo attivo per far emergere le situazioni di violenza in essere e per mettere in atto iniziative di prevenzione. Come si v c'è molto da fare".