Lo fermano per un controllo, in auto aveva 3 coltelli: denunciato

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato in stato di libertà, per possesso d'armi atte ad offendere, un operaio 48enne della provincia di Pordenone. L'uomo, sottoposto a controllo in Via dei Carpani a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di 3 coltelli con lama estraibile, che custodiva nel vano portaoggetti della macchina. I 3 coltelli sono stati subito sequestrati dai militari dell'Arma mentre l'uomo è tornato in libertà con una denuncia a suo carico.