Si schianta con la Ferrari del papà il figlio di mister Nice

Era al volante della potente Ferrari Gtc4 del padre quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa schiantandosi contro un muretto. Solo danni ingentissimi e tanto spavento per le due persone a bordo del veicolo, rimaste entrambe illese. Si tratta di Tommaso Buoro, 22 anni, figlio del patron della Nice di Oderzo, e di un'amica del giovane che viaggiava con lui a bordo del mezzo. L'incidente è avvenuto domenica, poco dopo le 18.30, nel pordenonese, in località Camolli Casut a Brugnera, in via Carriade. Forte la curiosità di passanti e residenti della zona. Molto più intenso il disappunto del proprietario del veicolo distrutto, Lauro Buoro.