La festa cingalese a Villa Marcello termina nel sangue: un 37enne finisce accoltellato

PREGANZIOL Doveva essere una serata di divertimento e amicizia in Villa Marcello, per festeggiare tutti insieme l'avvento di una ventina d'anni fa nella Marca delle comunità cingalesi e indiane, ma verso le ore 23 di sabato qualcosa è andato storto. Tutto stava infatti andando per il meglio quando, come riporta "il Gazzettino", un uomo di 37 anni e originario dello Sri Lanka è stato improvvisamente accoltellato al ventre da un concittadino che si è subito dopo dileguato facendo perdere le sue tracce.

Immediatamente soccorso dai presenti, G.R.B. è stato subito caricato in spalla da alcuni amici e caricato su un'auto per portarlo nel minor tempo possibile all'ospedale. Fortunatamente però, nel tragitto verso il Ca' Foncello, l'auto è stata intercettata lungo il Terraglio da un'ambulanza del Suem 118 che ha provveduto ad intubare l'uomo e a trasportarlo in urgenza al nosocomio trevigiano per le cure del caso. Il 37enne ha subito infatti una importante perforazione sia dell'addome che di un polmone e versa in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ancora invece da determinare le motivazioni alla base dell'accoltellamento, visto che dalle prime testimonianze pare che l'assalitore non facesse parte del gruppo del 37enne rimasto poi ferito. In ogni caso i carabinieri continueranno ad indagare, in attesa che l'uomo si risvegli e fornisca così un identikit preciso di chi lo ha ferito.