Festa del tricolore: Vittorio Veneto rende omaggio alla bandiera italiana

VITTORIO VENETO La bandiera italiana, composta dei tre colori bianco, rosso e verde, vide la luce il 7 gennaio del 1797, all’interno di quella che oggi è la sala consiliare della città di Reggio Emilia, giustamente consegnata alla storia con il nome di Sala del Tricolore.

A Vittorio Veneto l’evento verrà ricordato in Piazza del Popolo domenica alle ore 10.00, nel corso di una cerimonia civica organizzata congiuntamente dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La Festa del Tricolore è divenuta ricorrenza di rango nazionale nel 1996. 221 anni fa, a scegliere quel vessillo quale simbolo della neonata Repubblica Cispadana, furono i rappresentanti delle città di Reggio Emilia, Ferrara, Modena e Bologna. “I delegati che presero parte all’assemblea forse non realizzarono la portata di quella decisione. Nasceva un simbolo - spiega l’assessore Barbara De Nardi - intorno al quale si sarebbe cementata l’unità di un intero popolo. Oggi il tricolore rappresenta i valori democraticamente condivisi che ci contraddistinguono tutti e che sono alla base della nostra società. In questo 2018 la Festa del Tricolore viene celebrata durante il centenario della fine della Grande Guerra e perciò assume un valore ancora maggiore. Il 1918 fu infatti l’anno nel quale le armi - finalmente - tacquero e la pace tornò. Vittorio Veneto vuole diventare ed essere ricordata proprio come la città in cui ‘’scoppiò’’ la pace”. Il raduno in vista della celebrazione avrà inizio alle 09.30 presso il municipio. Alle 10 la bandiera sarà esposta dal terrazzo della sede municipale e, a seguire, verranno letti la storia della nascita del Tricolore e gli articoli della Costituzione contenenti i Principi Fondamentali della Repubblica Italiana.