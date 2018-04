La Festa della Fragola torna a Treviso: presentata la trentacinquesima edizione

TREVISO Torna dal 7 aprile al 4 maggio la Festa della Fragola, giunta quest’anno alla trentacinquesima edizione, l’appuntamento annuale della Cooperativa Solidarietà di Treviso in cui per quattro settimane si aprono le porte alla città nella storica sede di Monigo. Da sempre con gli ingredienti che meglio esprimono l’anima sociale della cooperativa: l’accoglienza, la condivisione, gli incontri, i dibattiti, la poesia, la musica, il teatro e la pittura. La Festa della Fragola ha mosso i primi passi nel 1983. Prendendo il nome dal prodotto coltivato fin dai primi anni nelle serre della cooperativa.

Ricco il calendario degli eventi all’insegna dell’inclusione sociale e dell’attenzione alla famiglia pronti a prendere il via con il patrocinio del Comune di Treviso. La Festa della Fragola apre le danze in città Sabato 7 aprile alle ore 16.30 con l’inaugurazione mostra di pittura: “’Na toeta per Solidarietà” presso il Chiostro Chiesa di S. Francesco a Treviso. Con l’esposizione di opere pittoriche e di scultura donate da artisti trevigiani desiderosi di contribuire alle attività della cooperativa. Non mancheranno gli appuntamenti per tradizione rivolti agli alunni degli istituti comprensivi della città di Treviso indiscussi protagonisti della festa. L’edizione 2018 dedica loro uno spettacolo teatrale martedì 24 aprile. Oltre all’evento “Poesie in concerto” in programma venerdì 26 aprile al Palafragola allestito nella sede di Monigo in cui verranno assegnati i premi del concorso di poesia. Lunedì 30 Aprile alle ore 20.30 in calendario il dibattito dal titolo “Il menu del cambiamento. Valori – idee – buone pratiche”. Dopo la recente partecipazione di Carlo Petrini alla 35° anniversario della cooperativa, l’evento propone un approfondimento per mantenere vivo il confronto sull’attualità. A cominciare dai temi che toccano sul vivo il sociale. Non mancheranno infine gli appuntamenti con il teatro per tutte le età. Qui di seguito il programma ufficiale dell'edizione di quest'anno

Sabato 7 aprile

ore 16.30: Inaugurazione della mostra di pittura: “’Na toeta per Solidarietà”. Aperta al pubblico dal 7 Aprile al 17 Aprile all’interno del Chiostro Chiesa di S. Francesco a Treviso.

Martedì 24 aprile

ore 9.30: Teatro per le scuole elementari e medie: “I tre porcellini”. Regia di Angelo Lelio

ore 20.00: Festa per i residenti e lavoratori

Mercoledì 25 aprile

ore 9.30: Passeggiata con gli animali

ore 14.30: Fragolandia

Giovedì 26 aprile

20.30: Palafragola. Poesie in concerto: “Le forme dell’acqua”.

Sabato 28 aprile

20.45: Teatro “La Badante” di Stefano Palmucci. Regia di Stefano Gasparini e Roberto Zannolli

Domenica 29 aprile

Dalle ore 17.30 fino alle ore 22.00 Festa presso la Fattoria Sociale Topinambur “Siesa Party”

Lunedì 30 aprile

20.30: Dibattito “Il menu del cambiamento” Valori – idee – buone pratiche”. Dopo la partecipazione di Carlo Petrini al 35° anniversario della cooperativa ne parliamo con Lucio Carraro e Gino Bortoletto.

Martedì 1 maggio

15.30: Animazione per bambini a cura di Casa dei Colori

17.30: Teatro per bambini e famiglie con “Gli Alcuni” che presentano lo spettacolo: “Perché gli alberi perdono le foglie”. Lotteria finale con estrazione a premi

Venerdì 4 maggio

ore 20.00: Cena di chiusura